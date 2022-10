Transport de céréales : Le CN établit un nouveau record

Meilleure semaine à ce jour pour le transport de céréales



MONTRÉAL, 24 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que, durant la semaine du 16 octobre (semaine 12 de la campagne agricole 2022-2023), il a transporté plus de 806 000 tonnes métriques de céréales de l’Ouest canadien, soit plus de 50 000 tonnes métriques que son record précédent. Ce record s’ajoute au deuxième meilleur mois de septembre du CN à ce jour pour le transport de céréales de l’Ouest canadien, avec plus de 2,64 millions de tonnes de céréales transportées.

« Ce résultat illustre bien ce qui peut être accompli lorsque des partenaires collaborent pour proposer des solutions de chaîne d’approvisionnement aux défis des chaînes d’approvisionnement. Nous sommes très fiers d’avoir établi un nouveau record pour ce qui est de la quantité de céréales transportée en une semaine à partir de l’Ouest canadien. Nous sommes convaincus que nos cheminots continueront à produire des résultats favorables pour les agriculteurs canadiens et tous nos clients. »

Doug MacDonald, chef du Marketing, CN



Voie secondaire rouverte

Le 5 octobre, un incendie sur un pont a causé la fermeture d’une voie secondaire du CN dans le nord de l’Alberta. L’équipe Ingénierie du CN a travaillé sans relâche et, un peu plus d’une semaine plus tard, la voie a été rouverte, ce qui a permis la reprise du transport de céréales, de bois d’œuvre et d’autres produits. L’équipe a mobilisé une quantité de matières équivalente au volume de 20 piscines olympiques, en toute sécurité et sans incident, pour remplacer ce qui était auparavant un pont.

Plan d’exploitation hivernale du CN

Publié récemment, le Plan d’exploitation hivernale 2022-2023 du CN contient de plus amples renseignements sur un vaste éventail d’initiatives que le CN a mises en place pour s’assurer d’avoir la capacité et les ressources nécessaires afin de répondre de façon sécuritaire et efficace aux besoins des clients au cours des prochains mois d’hiver.

