Canadian Natural Resources Limited est une société indépendante d'exploration, de développement et de production de pétrole brut et de gaz naturel. Les activités d'exploration et de production de la société sont concentrées sur l'Amérique du Nord, dans l'Ouest canadien ; la partie britannique de la mer du Nord ; et la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, dans la zone extracôtière de l'Afrique. Les activités d'exploration et de production de la société sont menées dans trois secteurs géographiques : l'Amérique du Nord, la mer du Nord et l'Afrique extracôtière. Le secteur de l'exploitation et de la valorisation des sables bitumineux produit du pétrole brut synthétique grâce aux activités d'exploitation et de valorisation du bitume à Horizon Oil Sands (Horizon) et grâce à sa participation directe et indirecte dans Athabasca Oil Sands Project (AOSP). Dans l'Ouest canadien, dans le segment du secteur intermédiaire et du raffinage, ses activités comprennent des opérations de pipeline, un système de cogénération d'électricité et un investissement dans le North West Redwater Partnership (NWRP), une société en nom collectif formée pour valoriser et raffiner le bitume dans la province de l'Alberta.