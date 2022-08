Le secteur des sables bitumineux du Canada veut rejeter les eaux de résidus traitées dans la rivière

Contrairement à d'autres industries extractives au Canada, les entreprises de sables bitumineux ne sont pas autorisées à rejeter les eaux de résidus traitées.

De nouvelles réglementations fédérales, qui devraient être finalisées en 2025, régiront la manière dont les résidus pourraient être évacués en toute sécurité dans l'Athabasca, une rivière de 1 231 km qui prend sa source dans les Rocheuses canadiennes et se jette dans le lac Athabasca.

Les résidus - un panorama toxique d'eau, d'argile, de sable, de bitume résiduel et de métaux à l'état de traces - sont un sous-produit de l'extraction du bitume des sables bitumineux exploités et sont stockés dans d'énormes bassins aménagés, dont certains accumulent de l'eau depuis les années 1960.

Le volume total des résidus de sables bitumineux est passé de 1,07 trillion de mètres cubes en 2017 à 1,36 trillion de mètres cubes en 2020, selon l'Alberta Energy Regulator.

Les membres de l'industrie affirment que les entreprises doivent pouvoir traiter et rejeter l'eau afin de pouvoir remettre en état les terres perturbées par l'exploitation des sables bitumineux.

"L'eau doit aller quelque part", a déclaré Rodney Guest, directeur de l'eau et de la fermeture chez Suncor Energy.

"Jusqu'à présent, nous avons tout fait sauf libérer l'eau... bien que d'autres options (de gestion de l'eau) soient en jeu et que nous en ayons utilisé beaucoup, elles ne peuvent pas remplacer la nécessité de libérer l'eau."

Les volumes d'eau stockés dans les bassins de résidus équivalent à environ 2 % du débit annuel de la rivière Athabasca, mais ils seraient libérés sur de nombreuses années, a déclaré Charles Dumaresq, vice-président de la science et de la gestion environnementale de l'Association minière du Canada (AMC).

Les producteurs disent qu'ils disposent de plusieurs méthodes pour traiter les résidus. M. Guest de Suncor a déclaré que le coût serait substantiel mais difficile à quantifier jusqu'à ce que les organismes de réglementation déterminent exactement les critères que les entreprises doivent respecter.

Les défenseurs de l'environnement sont sceptiques.

"L'évacuation des résidus n'est pas sûre, il n'y a pas eu de tests indépendants pour prouver que ce que (les sociétés de sables bitumineux) disent est vrai", a déclaré Jesse Cardinal, directeur exécutif de Keepers of the Water.

La présentation d'AMC a eu lieu alors qu'une équipe des Nations Unies entamait une mission visant à déterminer si le parc national de Wood Buffalo, qui se trouve en aval des sables bitumineux, devait être ajouté à une liste de sites du patrimoine mondial en péril.

Wood Buffalo, situé dans le nord-est de l'Alberta et le sud des Territoires du Nord-Ouest, est le plus grand parc national du Canada. Il contient le vaste delta d'eau douce Paix-Athabasca, qui s'est lentement asséché en raison du changement climatique et des développements hydroélectriques en amont, ce qui a incité l'UNESCO à agir.