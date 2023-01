Les producteurs de sables bitumineux du Canada vont commencer à évaluer le site proposé pour le stockage du carbone

L'Alliance Pathways, composée de six entreprises représentant 95 % de la production de sables bitumineux du Canada, propose un centre de capture et de stockage du carbone (CSC) qui rassemblera et stockera les émissions de 14 projets de sables bitumineux dans le nord de l'Alberta d'ici 2030.

Le secteur pétrolier et gazier est l'industrie la plus polluante du Canada et le CSC est un élément important du plan de Pathways pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Mais la technologie coûteuse prend des années à construire, et les projets canadiens proposés comptent sur le soutien du gouvernement pour aller de l'avant.

Le plan de CSC devrait coûter environ 16,5 milliards de dollars canadiens (12,22 milliards de dollars) d'ici 2030. L'année dernière, le gouvernement canadien a dévoilé un crédit d'impôt à l'investissement dans le CSC, mais l'industrie pétrolière demande aux gouvernements fédéral et provinciaux un soutien financier supplémentaire.

L'accord annoncé mercredi permet à l'alliance de commencer immédiatement une évaluation détaillée de son projet de centre de stockage dans la région de Cold Lake, ce qui contribuera à l'élaboration de plans de développement du champ pour soutenir la demande finale auprès du gouvernement de l'Alberta.

"Cet accord marque une autre étape importante sur la voie de la finalisation des plans de notre projet de CSC proposé dans le nord-est de l'Alberta", a déclaré Kendall Dilling, président de Pathways Alliance, dans un communiqué.

Pathways n'a pas encore pris de décision d'investissement définitive concernant le projet de CSC. L'alliance prévoit de déposer une demande réglementaire au cours du quatrième trimestre de 2023 pour un projet de pipeline de transport et de réseau de stockage de carbone.

Si le projet va de l'avant, certaines installations qui n'ont pas besoin d'un pipeline de carbone pour atteindre la plaque tournante pourraient injecter dès 2026.

L'Alliance Pathways comprend Canadian Natural Resources Ltd, Suncor Energy, Cenovus Energy, Imperial Oil, ConocoPhillips Canada et Meg Energy.

(1 $ = 1,3505 dollar canadien)