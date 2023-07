CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED : National Bank Financial maintient sa recommandation neutre

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et ses filiales possèdent et exploitent un chemin de fer transcontinental de transport de marchandises au Canada et aux États-Unis. La société offre des services de transport ferroviaire et intermodal sur un réseau d'environ 13 000 milles, desservant directement les principaux centres d'affaires du Canada, de Montréal (Québec) à Vancouver (Colombie-Britannique), et les régions du Nord-Est et du Midwest des États-Unis. La société transporte des produits en vrac, des marchandises et du trafic intermodal. Ses produits en vrac comprennent les céréales, le charbon, la potasse, les engrais et le soufre. Le fret de marchandises comprend des produits industriels et de consommation, tels que l'énergie, les produits chimiques et les plastiques, les métaux, les minéraux et les produits de consommation, les produits forestiers et l'automobile. Son trafic intermodal se compose de marchandises de détail dans des conteneurs outre-mer qui peuvent être transportés par train, bateau et camion, et dans des conteneurs et remorques domestiques qui peuvent être déplacés par train et camion.

