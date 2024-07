Établi à Calgary (Alberta) au Canada, le CPKC est le premier et le seul réseau ferroviaire à ligne à voie unique reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique, et profitant d'un accès portuaire incomparable, du port de Vancouver aux ports des régions de l'Atlantique du Canada et du golfe du Mexique jusqu'à Lázaro Cárdenas, au Mexique. Fort de ses 20 000 milles de voies commerciales et de ses 20 000 employés, le CPKC offre un service ferroviaire sans égal et un réseau reliant les marchés clés du continent aux clients nord-américains. Le CPKC croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises et de solutions logistiques, ainsi qu'une expertise en chaîne d'approvisionnement. Visitez le cpkcr.com pour en savoir plus sur les avantages ferroviaires du CPKC. CP-IR

