Canadian Pacific Kansas City Limited, anciennement Canadian Pacific Railway Limited, exploite un chemin de fer transnational à ligne unique reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique, avec un accès aux ports de Vancouver au Canada atlantique, au golfe du Mexique et à Lazaro Cardenas, au Mexique. La société exploite environ 20 000 miles de rail et fournit aux clients nord-américains un service ferroviaire inégalé et une portée de réseau vers les marchés clés à travers le continent. La société offre un ensemble de services de transport de marchandises, de solutions logistiques et d'expertise en matière de chaîne d'approvisionnement. Elle transporte de l'éthanol depuis les zones de production du Midwest des États-Unis jusqu'aux marchés de consommation du Nord-Est des États-Unis et du Canada. La société dessert divers marchés, notamment ceux des céréales canadiennes et américaines, du vrac, de l'intermodal, de l'automobile, des produits forestiers et industriels, du transbordement et de l'énergie, des produits chimiques et des plastiques. Sa filiale à 100 % est la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique.

Secteur Frêt au sol et logistique