Le volume mondial des fusions et acquisitions atteindra un niveau record en 2021 et dépassera pour la première fois les 5 000 milliards de dollars.

L'année prochaine, les transactions mondiales devraient se poursuivre à un rythme effréné, après une année historique pour l'activité de fusion et d'acquisition (F&A), largement alimentée par la facilité d'accès à des financements bon marché et l'essor des marchés boursiers.

Le volume mondial des fusions et acquisitions a dépassé les 5 000 milliards de dollars pour la première fois, éclipsant largement le précédent record de 4 500 milliards de dollars établi en 2007, selon les données de Dealogic. La valeur globale des fusions et acquisitions s'est élevée à 5 800 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 64 % par rapport à l'année précédente, selon Refinitiv.

Gorgés de liquidités et encouragés par l'envolée des valorisations boursières, les grands fonds de rachat, les entreprises et les financiers ont conclu 62 193 transactions en 2021, soit une hausse de 24 % par rapport à l'année précédente, alors que les records historiques ont chuté chaque mois de l'année.

Les banquiers d'affaires ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la frénésie des transactions se poursuive l'année prochaine, malgré les hausses imminentes des taux d'intérêt.

Une hausse des taux d'intérêt augmente les coûts d'emprunt, ce qui peut ralentir l'activité de fusion et d'acquisition. Toutefois, les conseillers en transactions s'attendent toujours à une vague de grandes fusions en 2022.

Les politiques monétaires accommodantes de la Réserve fédérale américaine ont alimenté un rallye boursier et permis aux dirigeants d'entreprise d'accéder à des financements bon marché, ce qui les a enhardis à s'attaquer à de grandes cibles.

Les États-Unis ont ouvert la voie aux fusions et acquisitions, représentant près de la moitié des volumes mondiaux - la valeur des fusions et acquisitions a presque doublé pour atteindre 2 500 milliards de dollars en 2021, malgré un environnement antitrust plus strict sous l'administration Biden.

Pour un graphique interactif, cliquez sur ce lien : https://tmsnrt.rs/3pADSza.

Parmi les plus grandes transactions de l'année, citons l'accord de 43 milliards de dollars conclu par AT&T Inc pour fusionner ses activités médiatiques avec Discovery Inc ; l'acquisition par emprunt de Medline Industries Inc pour 34 milliards de dollars ; le rachat de Kansas City Southern par le Chemin de fer Canadien Pacifique pour 31 milliards de dollars ; et la dissolution des mastodontes américains General Electric Co et Johnson & Johnson.

Selon une enquête menée par Grant Thornton LLP auprès de négociateurs et de conseillers, plus des deux tiers des participants pensent que le volume des transactions va augmenter malgré les défis posés par les réglementations et la pandémie.

Les transactions dans des secteurs tels que la technologie, les finances, l'industrie, l'énergie et l'électricité ont représenté la majeure partie des volumes de fusions et acquisitions. Selon les données de Refinitiv, les rachats soutenus par des sociétés de capital-investissement ont plus que doublé cette année pour franchir la barre des 1 000 milliards de dollars pour la première fois.

Malgré un ralentissement de l'activité au second semestre, les transactions impliquant des sociétés d'acquisition à finalité spécifique ont encore stimulé les volumes de fusions et acquisitions en 2021. Les opérations de SPAC ont représenté environ 10 % des volumes mondiaux de fusions et acquisitions et ont ajouté plusieurs milliards de dollars au décompte global.