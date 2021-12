Plus de 5.000 milliards de dollars de fusions-acquisitions en 2021, un record

par Niket Nishant

BANGALORE, 31 décembre (Reuters) - Les opérations de fusions-acquisitions (M&A) dans le monde devraient se poursuivre à un rythme soutenu après une année 2021 historique grâce principalement à des conditions de financement très favorables et au dynamisme des marchés boursiers.

En valeur, les fusions et acquisitions auront dépassé pour la première fois 5.000 milliards de dollars (4.412 milliards d'euros), faisant mieux que le précédent record de 4.500 milliards de dollars établi en 2007, selon les données de la plate-forme Dealogic.

La valeur des opérations s'élève à 5.800 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit une hausse de 64% en rythme annuel, d'après Refinitiv.

Avec l'abondance des liquidités, et encouragés par l'envolée des valorisations boursières, les groupes de capital-investissement, les entreprises et les investisseurs ont conclu 62.193 transactions en 2021, une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente.

Les banquiers d'affaires ont dit s'attendre à ce que cette frénésie se poursuive sur une bonne partie de 2022 malgré de très probables hausses de taux des banques centrales, ce qui pourrait ralentir les activités de M&A avec l'augmentation des coûts du crédit.

Les Etats-Unis se sont taillé la part du lion avec près de la moitié des volumes mondiaux. La valeur des fusions et acquisitions a presque doublé pour atteindre 2.500 milliards de dollars en 2021 malgré un environnement antitrust plus strict sous la présidence de Joe Biden.

Parmi les plus grosses opérations de l'année, on retrouve la fusion des activités de médias de AT&T avec l'opérateur de réseaux câblés et de services en ligne Discovery pour environ 43 milliards de dollars.

On peut également citer le rachat de Kansas City Southern par Canadian Pacific Railway pour 31 milliards de dollars et les scissions des géants General Electric et Johnson & Johnson.

Selon une enquête menée par Grant Thornton auprès de négociants et de conseillers, plus des deux tiers des participants estiment que le volume des transactions va croître en dépit des contraintes réglementaires et de la pandémie de COVID-19.

Les secteurs de la technologie, des finances, de l'industrie, de l'énergie et de l'électricité ont représenté la majeure partie des volumes des transactions.

Les acquisitions réalisées par des fonds de capital-investissement ont plus que doublé en 2021 pour franchir pour la première fois le seuil de 1.000 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Malgré un ralentissement de l'activité au second semestre, les transactions impliquant un SPAC ont encore renforcé les volumes des M&A sur l'ensemble de l'année. Les opérations de ces sociétés sans activité opérationnelle dont les titres sont émis pour réaliser une transaction ont représenté environ 10% des volumes mondiaux et plusieurs milliards de dollars en valeur.

(Reportage Niket Nishant, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)