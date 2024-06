Canadian Solar Inc. est une société canadienne spécialisée dans la technologie solaire et les énergies renouvelables. La société est un fabricant de modules solaires photovoltaïques, un fournisseur de solutions d'énergie solaire et de stockage d'énergie par batterie, et un développeur de projets d'énergie solaire et de stockage d'énergie par batterie à l'échelle des services publics, avec un pipeline géographiquement diversifié à différents stades de développement. Elle opère à travers deux segments : Recurrent Energy et CSI Solar. Le segment Recurrent Energy est verticalement intégré et possède une expertise dans l'origination, le développement, le financement, l'exécution, l'exploitation et la maintenance de projets greenfield, ainsi que dans la gestion d'actifs. Le segment CSI Solar comprend la fabrication de modules solaires et de batteries de stockage d'énergie, ainsi que la fourniture de solutions complètes, notamment des onduleurs, des kits de systèmes solaires et des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC). La société a développé, construit et connecté environ 10 GWp de projets d'énergie solaire et 3,3 GWh de projets de stockage d'énergie en batterie à travers le monde.