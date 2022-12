Des fabricants de panneaux solaires en Chine éludent les taxes américaines

Washington (awp/afp) - Washington a accusé vendredi quatre producteurs de pièces de panneaux solaires d'avoir fabriqué leurs produits en Chine et de contourner les droits de douane américains, un sujet sensible en raison des tensions entre les deux pays, et car l'administration Biden veut augmenter la production d'énergie renouvelable.

Les pièces de panneaux solaires sont en effet sous le coup de droits de douane additionnels imposés par l'administration Trump, puis prolongés par l'administration Biden. Mais en juin, la Maison Blanche a suspendu pour 24 mois ces surtaxes pour les pièces importées du Cambodge, de Malaisie, de Thaïlande et du Vietnam.

Le département du Commerce a ainsi examiné une plainte, visant des sociétés qui "fabriquent les composants en Chine", puis les envoient dans l'un de ces quatre pays "pour une transformation mineure avant d'être exportés vers les États-Unis", selon un communiqué publié vendredi.

Sur les huit entreprises mentionnées dans cette plainte, quatre ont effectivement procédé de la sorte, selon Washington: BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina, et Vina Solar.

Elles feront donc l'objet de surtaxes. La mesure, cependant, ne sera appliquée qu'à partir de juin 2024.

Les entreprises américaines qui se fournissent auprès de ces sociétés "ont 18 mois pour trouver de nouveaux fournisseurs", a indiqué à des journalistes une responsable de l'administration.

"Nous essayons simplement de remédier aux pratiques commerciales déloyales. Il ne s'agit pas d'une interdiction d'importer", a-t-elle ajouté, précisant que des droits de douane sont imposés sur les panneaux solaires depuis 2012.

D'autres entreprises situées dans ces quatre pays n'ont pas répondu aux demandes du département américain au Commerce, et seront également considérées comme contrevenantes, précise le communiqué.

Ces résultats sont toutefois préliminaires et les conclusions définitives seront publiées le 1er mai 2023.

"Il n'est pas surprenant que le département du Commerce ait constaté que les importateurs solaires contournaient les (surtaxes), compte tenu de ce que nous savions déjà et des preuves limpides", a commenté le président de la fédération de l'industrie manufacturière américaine (AAM), Scott Paul, dans un communiqué.

"Les États-Unis ne devraient pas dépendre d'importations faisant l'objet d'un dumping, de subventions, de contournement ou de main-d'oeuvre forcée pour construire notre avenir en matière d'énergie solaire", a-t-il ajouté.

L'administration de Joe Biden veut accroître la production d'énergie solaire dans le pays, et tripler la capacité nationale de fabrication de matériel solaire entre 2021 et 2024.

afp/rp