Canadian Tire dépasse les estimations de revenus trimestriels grâce à la bonne saison des fêtes.

La tendance à passer du temps à l'intérieur des maisons et à rénover les maisons pendant la pandémie s'est poursuivie, ce qui a stimulé la demande d'outils et d'autres articles liés à la maison. Les gens se sont également adonnés aux décors d'Halloween et de Noël au cours du trimestre.

Le revenu total de la société a atteint 5,14 milliards de dollars canadiens (4,05 milliards de dollars) au cours du quatrième trimestre terminé le 1er janvier, contre 4,88 milliards de dollars canadiens un an plus tôt, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,76 milliards de dollars canadiens, selon les données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires est passé de 488,8 millions de dollars canadiens, soit 7,97 dollars canadiens par action, à 508,5 millions de dollars canadiens, soit 8,34 dollars canadiens par action.

(1 $ = 1,2699 dollar canadien)