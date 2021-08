Canadian Western Bank : CWB devient la première banque canadienne de l'annexe 1 à faire équipe avec Conquest, offrant ainsi une expérience supérieure en gestion de patrimoine

« Nous sommes fiers d'être des leaders en matière de planification financière d'avant-garde. Nos clients et leurs familles s'adressent à nous pour que nous répondions à une diversité de besoins particuliers, tant sur le plan de la gestion de placements, de la planification de la relève, de la planification fiscale et successorale, des fiducies familiales et de la philanthropie. Conquest met ainsi à notre disposition des capacités numériques interactives de pointe qui complètent parfaitement l'approche hautement personnalisée que nous utilisons pour satisfaire les besoins de notre clientèle. Nous sommes ravis de pouvoir offrir cette nouvelle dimension à nos clients, alors que nous continuons de modeler l'offre de CWB en matière de services de gestion de patrimoine personnalisés à l'expérience proactive et intégrale que nous offrons aux entreprises et aux particuliers à qui nous offrons des services bancaires », a conclu M. Evans.

Alors que les besoins en matière de planification du patrimoine des propriétaires d'entreprise et des Canadiens fortunés sont de plus en plus complexes, CWB gestion de patrimoine se fait un point d'honneur de doter ses équipes de gestion privée de patrimoine des meilleurs outils disponibles sur le marché.

« Nous avons toujours compris ce qui compte le plus pour nos clients. Plus précisément, nous savons précisément comment les besoins des entrepreneurs prospères et de leurs familles évoluent au fil du temps, a déclaré Matt Evans, président et chef de la direction de CWB gestion de patrimoine. Grâce à notre partenariat avec Conquest, nos équipes de conseillers en gestion privée de patrimoine pourront proposer des solutions pointues et proactives qui contribueront à simplifier la vie de nos clients. »

« Nous sommes ravis de nous associer à CWB, notre première banque canadienne de l'annexe 1, a indiqué Brad Joudrie, directeur du financement chez Conquest Planning. Notre évolutivité naturelle permettra aux clients et aux conseillers de CWB de mettre en œuvre un plan financier unique qui évoluera au fil du temps en fonction des besoins particuliers des clients. Cette plateforme numérique intuitive permettra aux clients et aux conseillers d'interagir facilement et de répondre à ces besoins en constante évolution. Conquest Planning poursuit sa mission de servir tous les Canadiens qui ont un plan financier. Il s'agit donc d'un nouveau pas important en vue de la réalisation de notre mission. »

À propos de CWB Groupe Financier

CWB Groupe Financier (CWB) est une société de services financiers diversifiés réputée pour l'expérience client proactive qu'elle procure aux entreprises et aux particuliers partout au Canada. Les principaux secteurs d'activité de CWB comprennent des services bancaires complets pour les entreprises et les particuliers, offerts dans les succursales de la Banque canadienne de l'Ouest et par l'intermédiaire des services bancaires en ligne offerts par Motive Financial. La société fournit des services de financement spécialisés et adaptés à l'échelle nationale sous les bannières CWB Optimum Mortgage, CWB Equipment Financing, CWB National Leasing, CWB Maxium Financial et CWB Financement de franchises. Elle offre également des services de fiducie sous la bannière CWB Trust Services. Elle fournit des services complets de gestion du patrimoine par l'intermédiaire de CWB Gestion de patrimoine et de ses marques du même groupe, notamment Conseillers T.E., Leon Frazer & Associés, CWB McLean & Partners et Canadian Western Financial. En tant que société cotée à la Bourse de Toronto (TSX), CWB se négocie sous les symboles « CWB » (actions ordinaires), « CWB.PR.B » (actions privilégiées de série 5), « CWB.PR.C » (actions privilégiées de série 7) et « CWB.PR.D » (actions privilégiées de série 9). Pour en savoir plus, visitez le site www.cwb.com.

À propos de CWB gestion de patrimoine

CWB Gestion de patrimoine (CWB GP) figure parmi les chefs de file du secteur canadien de la gestion de patrimoine privée et la société emploie plus de 200 professionnels de la gestion de patrimoine au Canada. Son actif total en patrimoine sous gestion, sous administration et sous contrat se chiffre à plus de huit milliards de dollars. Les équipes de professionnels hautement qualifiés de CWB GP offrent des services de planification financière spécialisés fondés sur une gestion des placements de niveau institutionnelle. Conjointement avec ses sociétés affiliées*, CWB GP est fière de servir ses clients de gestion de patrimoine privée en français et en anglais, et d'offrir des services de gestion des placements ainsi que des conseils spécialisés aux clients institutionnels et aux communautés autochtones. Les forces combinées de CWB en matière de services bancaires commerciaux, de services bancaires personnels et de gestion de patrimoine procurent une expérience de service intégral qui répond de manière unique aux besoins financiers complexes des entrepreneurs prospères et de leurs familles.

*Les sociétés affiliées comprennent Conseillers T.E., Doherty & Bryant, Leon Frazer & Associés, CWB McLean & Partners, Canadian Western Financial et CWB Insurance Solutions Ltd.