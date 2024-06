La Canadian Western Bank est une société de services financiers diversifiés. Elle propose des services bancaires complets aux entreprises et aux particuliers, des financements spécialisés, des offres complètes de gestion de patrimoine et des services fiduciaires. Elle offre des services bancaires spécialisés aux petites et moyennes entreprises, en mettant l'accent sur les services commerciaux généraux, le financement d'équipement, le financement de la construction, le financement de l'immobilier commercial, le financement de la construction et des projets immobiliers, ainsi que le financement et le crédit-bail d'équipement. Elle propose également des services bancaires complets aux particuliers, notamment des comptes de chèques et d'épargne, des prêts, des hypothèques et des produits d'investissement. Ses services bancaires comprennent les services bancaires en ligne, les services bancaires par guichet automatique, l'assurance-crédit, les ressources pour les personnes âgées et la commande de chèques en ligne. Ses comptes CWB Business Advantage et CWB Business Unlimited offrent des solutions pour les opérations bancaires quotidiennes et un accès en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle exerce ses activités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, en Saskatchewan, au Québec, au Manitoba et dans d'autres provinces.

Secteur Banques