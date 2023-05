Les contrats à terme du TSX en baisse en raison des prix du pétrole brut et des problèmes liés à l'accord sur la dette américaine

L'accord bipartisan visant à relever le plafond de la dette américaine fait face à son premier test au Congrès après que certains parlementaires républicains aient déclaré qu'ils s'opposeraient à l'accord, préparant ce qui pourrait être une semaine de vote passionnante.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,1 % à 7 h 10 (HE).

Les prix des lingots sont restés stables, rebondissant sur leurs niveaux les plus bas depuis plus de deux mois, tandis que les prix du pétrole ont chuté alors que les messages mitigés des principaux producteurs ont assombri les perspectives d'approvisionnement avant leur réunion de ce week-end. [GOL/] [O/R]

Dans l'actualité des entreprises, Pembina Pipeline Corp a signé un accord avec la société japonaise Marubeni Corp pour codévelopper une chaîne d'approvisionnement en ammoniac à faible teneur en carbone de l'Ouest du Canada vers l'Asie.

La maison de courtage RBC est devenue haussière sur le prêteur Canadian Western Bank et la Banque Scotia a repris la couverture de Fortuna Silver Miners Inc avec une "note de performance du secteur".

Pendant ce temps, Danielle Smith, chef du Parti conservateur unifié (PCU), a remporté les élections provinciales dans la principale province productrice de pétrole du Canada, l'Alberta ; Mme Smith s'oppose au plan libéral visant à plafonner les émissions de gaz et de pétrole, arguant qu'il entraînera une réduction de la production.

Au cours de la séance précédente, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,2% grâce à un gain des valeurs financières et énergétiques. [.TO]

Le Dow Jones est resté inchangé à 7:10 a.m. ET, tandis que le S&P 500 était en hausse de 19,5 points, ou 0,46% et le Nasdaq 100 était en hausse de 157 points, ou 1,1%. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:10 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 964,1 $ ; +0,5% [GOL/]

Brut américain : 71,84 $ ; -1,1% [O/R]

Brent : 76$ ; -1,3% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES MARDI

Les données sur la confiance des consommateurs pour le mois de mai sont attendues à 10 h (heure de l'Est).

(1 $ = 1,3372 dollar canadien)