Canara Bank : SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF 150KWp ON-GRID ROOF TOP SOLAR PHOTO VOLTAIC POWER PLANT AT CANARA BANK CIRCLE OFFICE BUILDING, MANGALURU

Premises & Estate Section, Circle Office

( A Govt of India Undertaking)

Balmatta Road, Mangaluru-575001.

Ph.: 0824-2863322/2863325, E-mail:pecomlr@canarabank.com

NOTICE INVITING REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ON-GRID ROOF TOP SOLAR POWER GENERATION SYSTEM

IN BANK OWNED BUILDINGS IN MANGALURU

Canara Bank, Mangaluru Circle Office intends to install On- Grid roof top solar power generation system in its Circle office building and CRRD building situated in Mangaluru City. Bids under TWO BID CONCEPT (Technical Bid and Financial Bid) are invited for supply, installation, testing and commissioning of On- Grid roof top solar power generation system from reputed firms.

RFP & further details can be obtained from our Bank's website: https:// canarabank.com/tenders.aspx & CPP Portal: www.eprocure.gov.in. Last date of Submission of RFP is 05.05.2022, 3.00 pm. Further communications, corrigendum and amendments, if any, will be hosted in Bank's Website only.

Place: Mangaluru, Date: 14.04.2022

Sd/-, Deputy General Manager, Circle Office, Mangaluru

P£É ÀgÁ ¨ÁåAP飯Às £À À ªÄÀ vÄÀ Û D¹Û «¨Ás U,À ªÈÀ vÛÀ PZÀ ÃÉ j, ªÄÀ AU¼À ÆÀ gÄÀ , §®äoÀ g¸À ,ÛÉ ªÄÀ AU¼À ÆÀ gÄÀ - 575001.

¹ArPÉÃmï

(¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÁéªÀÄåPÉÌ M¼À¥ÀnÖzÉ)

¥ÆÉs ãï: 0824-2863322/2863325,E-ªÄÉ Ã¯ï: pecomlr@canarabank.com

¥¸æÀ ÁªÛ £À UÉ ÁV «£AÀ w DºÁ£é À ¸ÆÀ Z£À É (DgïJ¥ïs ¦)

ªÄÀ AU¼À ÆÀ j£°À gè ÄÀ ªÀ ¨ÁåAQ£À ªiÀ Á°PvÀ zéÀ À PlÀ qÖ zÀ °À è D£ï-Vqæ ï£À ¥ÆÀ gÊÉ P,É ¸ÁÜ¥£À É ¥jÀ ÃPëÉ ªÄÀ vÄÀ Û ¤AiÆÉ Ãf¸ÄÀ «P,É gÆÀ ¥ïs mÁ¥ï ¸ËgÀ «zÄÀ åvï GvÁàz£À Á ªåÀª¸À ÜÉ

P£É gÀ Á ¨ÁåAPï ªÄÀ AU¼À ÆÀ gÄÀ ªÈÀvÛÀ PZÀ ÃÉ jAiÄÀ Ä v£À ßÀ ªÈÀvÛÀ PZÀ ÃÉ j PlÀ qÖ À ªÄÀ vÄÀ Û ªÄÀ AU¼À ÆÀ gÄÀ £UÀ gÀ zÀ °À è ¸ÁܦvªÀ ÁVgÄÀ ªÀ ¹DgïDgïr PlÀ qÖ zÀ °À è D£ï-Vqæ ï gÆÀ ¥ïs mÁ¥ï ¸ËgÀ «zÄÀ åvï GvÁàz£À Á ªåÀª¸À ÜÉAiÄÀ £ÄÀ ß ¸Áܦ¸®À Ä GzÝÉò¹z.É JgqÀ ÄÀ ©qï ¥jÀ P®À à£É (vÁAwPæ À ©qï ªÄÀ vÄÀ Û ºtÀ PÁ¸ÄÀ ©qï) CrAiÄÀ °è ©qïU¼À £À ÄÀ ß ¥wæÀ ¶v× À ¸AÀ ¸ÜÉU½À AzÀ D£ï-Vqæ ï gÆÀ ¥ïs mÁ¥ï ¸ËgÀ «zÄÀ åvï GvÁàz£À Á ªåÀª¸À ÜÉAiÄÀ ¥ÆÀ gÊÉP,É ¸ÁÜ¥£À ,É ¥jÀ ÃPëÉ ªÄÀ vÄÀ Û PÁAiiÀ ÁðgAÀ ¨PÀs ÁÌV DºÁ¤é ¸¯À ÁVz.É

DgïJ¥ïs ¦ ªÄÀ vÄÀ Û EvgÀ À «ªgÀ UÀ ¼À £À ÄÀ ß £ªÀ ÄÀ ä ¨ÁåAPï£À ª¨É ï¸ÊÉmï https:// canarabank.com/tenders.aspx ªÄÀ vÄÀ Û ¹¦¦ ¥ÆÉ Ãlð¯ï: www.eprocure.gov.in. ¤AzÀ ¥qÀ zÉ ÄÀ PÆÉ ¼§îÀ ºÄÀ zÄÀ . CgïJ¥ïs ¦ ¸°À ¸è ®À Ä PÆÉ £AÉ iÄÀ ¢£ÁAPÀ 05.05.2022 ¸AÀ eÉ 3.00UAÀ m.É ªÄÀ ÄA¢£À ¸AÀ ªºÀ £À ,À wzÄÀ Ý¥rÀ ªÄÀ vÄÀ Û §z¯À ÁªuÀ UÉ ½À zÝ°À è ¨ÁåAQ£À ª¨É ï¸ÊÉmÀ è ªiÀ ÁvæÀ ¤Ãq¯À ÁUÄÀ ªÅÀzÄÀ .

¸ÜÀ¼:À ªÄÀ AU¼À ÆÀ gÄÀ , ¢£ÁAP:À 14.04.2022

¸»À /- G¥À ªÄÀ ºÁ¥§æÀ AzPÀs gÀ ÄÀ , ªÈÀvÛÀ PZÀ ÃÉ j, ªÄÀ AU¼À ÆÀ gÄÀ