La Canara Bank enquête sur une fraude dans une unité après la plainte d'un dénonciateur - source

La lettre de dénonciation, envoyée fin décembre et également adressée à la Reserve Bank of India et à la National Housing Bank, faisait état d'irrégularités dans l'une des agences.

"Nous avons décidé d'agir sur cette plainte étant donné la gravité de la situation et avons découvert qu'il y avait des fraudes sur 37 comptes pour une valeur de 39 millions de roupies (504 149,54 $). Nous avons fait des provisions d'un montant équivalent", a déclaré la source, qui a refusé d'être nommée car les discussions étaient privées.

De faux documents de déclaration de revenus avaient été soumis pour ces comptes, a ajouté la source. Un comité interne est toujours en train d'enquêter sur l'affaire pour en savoir plus sur la nature de la fraude.

Canara Band et Can Fin Homes n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les actions de Canara Bank et de Can Fin Home ont chuté de 8 % et de 7 % respectivement après que les médias aient suggéré que la banque centrale pourrait également enquêter sur la fraude. Cependant, dans un dépôt réglementaire, Canara Bank a déclaré qu'elle n'avait reçu aucune intimation de l'organisme de réglementation concernant une telle enquête.

La RBI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Au début du mois, la Canara Bank a affiché un bénéfice net de 16,66 milliards de roupies pour le trimestre jusqu'en mars, contre 10,11 milliards de roupies il y a un an.

(1 $ = 77,3580 roupies indiennes)