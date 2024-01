Canara Bank Ltd. (la Banque) est une banque basée en Inde. Les secteurs d'activité de la banque comprennent les opérations de trésorerie, les opérations bancaires de détail, les opérations bancaires de gros, les opérations d'assurance-vie et les autres opérations bancaires. Les produits et services diversifiés de la banque comprennent les services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Les services bancaires aux particuliers comprennent les services de dépôt, les fonds communs de placement, les services auxiliaires, les produits technologiques, les produits de prêts aux particuliers, les produits de prêts aux micro, petites et moyennes entreprises et les services de cartes, entre autres. Les services bancaires aux entreprises comprennent, entre autres, les comptes et les dépôts, la gestion financière de la chaîne d'approvisionnement, les services de syndication et les programmes de fonds de modernisation technologique. La banque fournit également des services de dépôt. Elle propose aux populations rurales non bancarisées des comptes d'épargne de base, des facilités de découvert PMJDY et des facilités de crédit dans le cadre de produits tels que le programme de taux d'intérêt différentiel, le programme de cartes de crédit Kisan, le programme d'échange de dettes et divers autres produits de crédit.

