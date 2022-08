Ressources Canasil Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 30 juin 2022

Ressources Canasil Inc. a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,186327 million de CAD, comparativement à 0,506981 million de CAD il y a un an.

Pour le semestre, la perte nette s'est élevée à 0,478691 million de CAD, contre 1,17 million de CAD un an plus tôt.