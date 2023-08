Canasil Resources Inc. est une société d'exploration minière qui possède un portefeuille de projets d'exploration dans les domaines de l'argent, de l'or, du cuivre, du zinc et du plomb dans les États de Durango et de Zacatecas, au Mexique, et en Colombie-Britannique, au Canada. Ses projets comprennent La Esperanza, Salamandra, Nora, Sandra-Escobar et d'autres projets. Le projet argent-zinc-plomb de La Esperanza est situé à 100 kilomètres (km) au sud-est de la ville de Durango, à la frontière entre les États de Durango et de Zacatecas. Le projet Salamandra est situé à 35 km au nord-est de la ville de Durango, dans l'État de Durango. Le projet Nora est situé à 200 km au nord-ouest de la ville de Durango et à moins de 50 km des municipalités de Tepehuanes, Santiago Papsquiaro et Santa Maria del Oro. Le projet Sandra-Escobar est situé à 200 km au nord-ouest de la ville de Durango, au Mexique. La société possède d'autres concessions dans l'État de Durango, au Mexique, notamment les projets Colibri et Vizcaino. Elle détient également des concessions en Colombie-Britannique, au Canada, qui comprennent les projets Brenda, Lil et Vega.

Secteur Sociétés minières intégrées