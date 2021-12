Cancom SE : Bon timing pour revenir à l'achat 21/12/2021 | 08:24 Jordan Dufee 21/12/2021 | 08:24 achat En cours

Cours d'entrée : 58.58€ | Objectif : 64€ | Stop : 55€ | Potentiel : 9.25% La valeur Cancom SE revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 57.1 EUR, offrant un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 64 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Sous-secteur Services et conseil en informatique - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CANCOM SE 28.22% 2 490 ACCENTURE PLC 47.69% 243 813 TATA CONSULTANCY SERVICES L.. 24.25% 173 597 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. 0.94% 113 947 SNOWFLAKE INC. 17.65% 101 407 INFOSYS LIMITED 43.25% 100 790 AUTOMATIC DATA PROCESSING, .. 30.17% 96 649 FORTINET, INC. 122.53% 54 042 VMWARE, INC. -18.02% 48 338 WIPRO LIMITED 72.52% 48 036 CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. -2.61% 47 310

Données financières EUR USD CA 2021 1 302 M 1 468 M - Résultat net 2021 279 M 314 M - Tréso. nette 2021 574 M 648 M - PER 2021 8,13x Rendement 2021 1,19% Capitalisation 2 203 M 2 490 M - VE / CA 2021 1,25x VE / CA 2022 1,14x Nbr Employés 3 569 Flottant 97,0% Prochain événement sur CANCOM SE 30/03/22 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Cloture 58,16 € Objectif de cours Moyen 69,75 € Ecart / Objectif Moyen 19,9% Dirigeants et Administrateurs Rudolf Hotter Chief Executive Officer Thomas Stark Chief Financial Officer Stefan Willy Kober Chairman-Supervisory Board Rudiger Rath Chief Operating Officer Regina Weinmann Member-Supervisory Board