Jefferies abaisse l'objectif de Cancom à 41 euros - 'Acheter'.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Le bureau d'études Jefferies a abaissé son objectif de cours sur Cancom de 44 à 41 euros, tout en maintenant sa recommandation à "acheter". Les perspectives du prestataire de services informatiques pour 2023 sont rassurantes, écrit l'analyste Martin Comtesse dans une étude publiée mercredi. Les investisseurs devraient désormais se focaliser sur la stratégie de retour aux actionnaires et l'utilisation de la trésorerie. L'expert a déplacé l'horizon de valorisation vers le futur et a ajusté ses prévisions./edh/la

Publication de l'étude originale : 11.04.2023 / 14:56 / ET

Première diffusion de l'étude originale : 11.04.2023 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------