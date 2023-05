Cancom revoit ses objectifs annuels à la hausse grâce à l'acquisition de KBC - L'action progresse

MUNICH (dpa-AFX) - En raison de l'acquisition de la société autrichienne KBC Beteiligungs GmbH, le prestataire de services informatiques Cancom revoit ses prévisions annuelles à la hausse. Le 1er juin, KBC sera consolidé, a annoncé Cancom jeudi à Munich. Pour l'ensemble de l'année, le conseil d'administration de Cancom s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 1,63 et 1,7 milliard d'euros, contre un maximum de 1,39 milliard d'euros prévu jusqu'à présent. Il devrait rester 131 à 141 millions d'euros de recettes avant intérêts, impôts et amortissements, contre 124 millions d'euros au maximum jusqu'à présent. Selon la première estimation d'un trader, Cancom atteindrait ainsi dès cette année les objectifs prévus pour 2024. L'action cotée au SDax a augmenté de quatre pour cent en réaction à ces nouvelles, alors qu'elle était quasiment immobile auparavant.

KBC est la société mère de K-Businesscom, selon les indications de Cancom "le premier fournisseur autrichien de solutions et de services TIC". L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice écoulé un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un demi-milliard d'euros et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 28 millions d'euros, avec un effectif de 1 650 personnes./lew/mis