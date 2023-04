Cancom veut acquérir la société autrichienne KBC

MUNICH (dpa-AFX) - Cancom veut racheter la société KBC Beteiligungs GmbH. La transaction porte sur un montant total de 165 millions d'euros, a annoncé le prestataire de services informatiques dans la nuit de lundi à mardi à Munich. Elle se compose d'une partie du prix d'achat en espèces d'environ 58 millions d'euros et d'une augmentation de capital contre apport en nature avec émission de 3,5 millions de nouvelles actions Cancom aux associés de KBC. Après la conclusion de la transaction, il est prévu que Cancom rembourse à court terme les dettes financières existantes de KBC d'un montant d'environ 37 millions d'euros.

KBC est la société mère de K-Businesscom, qui est, selon les informations fournies, "le principal fournisseur autrichien de solutions et de services TIC". L'entreprise aurait réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un demi-milliard d'euros et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de 28 millions d'euros pour l'exercice 2022/23 avec 1650 collaborateurs.

L'actuel directeur général de K-Businesscom AG, Jochen Borenich, devrait rejoindre le conseil d'administration de Cancom après la conclusion définitive de la transaction. Le président de Cancom, Rüdiger Rath, et le directeur financier de Cancom, Thomas Stark, occuperont des sièges au conseil de surveillance de K-Businesscom AG. L'actuel président du conseil d'administration de la société autrichienne, Franz Semmernegg, continuera à diriger K-Businesscom à son poste actuel.

Selon les informations fournies, la réalisation de la transaction est encore soumise aux conditions suspensives habituelles, notamment l'approbation des autorités de la concurrence. Sous réserve de cette approbation, la transaction devrait être finalisée en juin 2023.