Le prestataire de services informatiques Cancom affecté par les coûts de transformation et l'inflation

MUNICH (dpa-AFX) - Le prestataire de services informatiques Cancom a subi au premier trimestre les effets de la hausse des coûts et des dépenses liées à son programme d'économies. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a baissé d'environ 9 pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre 24,1 millions d'euros, a annoncé jeudi l'entreprise cotée au SDax. Des frais de personnel et d'exploitation plus élevés ont pesé sur le résultat, et le programme d'économies mis en place a coûté environ un million d'euros. Le résultat d'exploitation a été plus faible que ne le prévoyaient les experts. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7 pour cent à 317,7 millions d'euros, surtout grâce à la bonne marche des services de conseil et de maintenance. Au final, les actionnaires ont réalisé un bénéfice de 10,2 millions d'euros, soit environ 10 pour cent de moins qu'un an auparavant. Le président du directoire, Rüdiger Rath, a confirmé les perspectives annuelles. "La croissance à deux chiffres de l'assistance et du conseil dans les activités de service nous rend confiants pour l'année", a-t-il déclaré./men/zb