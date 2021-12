La flambée des prix du bois d'uvre provoquée par les inondations en Colombie-Britannique risque d'alimenter davantage de fusions et acquisitions

Les perturbations sans précédent des transports causées par les inondations en Colombie-Britannique ont fait monter en flèche les prix du bois d'œuvre, augmentant les revenus de nombreux producteurs nord-américains mais exerçant une pression supplémentaire sur les scieries de la province qui ont du mal à acheminer leur bois vers le marché.

Les prix du bois d'œuvre ont doublé depuis la mi-novembre après que les liaisons routières et ferroviaires https://www.reuters.com/world/americas/receding-waters-help-flood-hit-canadian-town-avoid-disaster-2021-11-18 à travers la Colombie-Britannique, qui représente 16 % de l'offre nord-américaine, ont été emportées par des pluies record.

Même avant les inondations, une remontée record des prix en 2021 a fait grimper les bénéfices de nombreux producteurs de bois d'œuvre, soutenant une année forte en fusions et acquisitions. Et les analystes s'attendent à d'autres transactions.

"Nous allons probablement voir un nombre surdimensionné de transactions de fusion et d'acquisition l'année prochaine", a déclaré Dustin Jalbert, économiste pour l'agence d'information sur les prix des matières premières Fastmarkets. "L'industrie est encore très fracturée et donc, du point de vue de la consolidation, il y a beaucoup d'espace pour courir".

M. Jalbert a déclaré que les infusions massives de liquidités dont ont bénéficié les entreprises en 2021 ont contribué à alimenter les transactions et la tendance à long terme de la production à se déplacer hors de la Colombie-Britannique, qui était autrefois l'épicentre de l'industrie nord-américaine.

La province est confrontée à une diminution de l'offre d'arbres à récolter après des années d'infestations de dendroctones, de feux de forêt et un plan récemment annoncé par le gouvernement provincial visant à réduire la récolte des arbres anciens. Les analystes prévoient d'autres fermetures de scieries en Colombie-Britannique dans les années à venir.

Le bois d'œuvre reste le segment le plus fragmenté de toutes les industries de produits forestiers, les cinq premières entreprises contrôlant 32 % de la capacité de production en Amérique du Nord, selon la Banque TD.

Le mois dernier, la société Interfor Corp, basée à Vancouver, a accepté d'acheter la société québécoise EACOM Timber Corp pour 490 millions de dollars canadiens (385,2 millions de dollars).

"Notre stratégie et nos ambitions consistent à poursuivre une croissance disciplinée", a déclaré à Reuters Mike Mackay, vice-président de la stratégie d'entreprise d'Interfor, ajoutant que l'opération contribuera à diversifier ses produits et à ouvrir de nouveaux marchés.

L'industrie nord-américaine des produits forestiers et du papier a connu des transactions d'une valeur de 10,2 milliards de dollars en 2021, le chiffre le plus élevé depuis 2018, selon les données de Refinitiv.

UN AVENIR INCERTAIN

Le bois d'œuvre a grimpé au-dessus de 1 100 $ par millier de pieds-planche lundi après avoir atteint un record au-dessus de 1 600 $ en mai. Mais certaines petites usines ne peuvent pas capitaliser sur des prix plus élevés.

La dernière flambée des prix ne profite qu'aux entreprises capables d'expédier leur produit sur le marché, ce qui met en évidence le fossé entre les grands producteurs canadiens diversifiés et ceux qui sont encore entièrement concentrés en Colombie-Britannique.

"Les inondations n'ont fait qu'aggraver les problèmes logistiques qui existaient déjà", a déclaré Roger Keery, président de la scierie privée Skeena Sawmills à Terrace, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, qui a interrompu ses activités pendant une semaine lors des inondations et qui les interrompra à nouveau pendant près d'un mois à Noël.

"Nous nous demandons si nous devons poursuivre nos activités", a déclaré M. Keery.

Skeena est aux prises depuis des mois avec une pénurie de camionneurs et fait face à une congestion au port de Prince Rupert, a déclaré Keery.

West Fraser Timber Co et Canfor Corp ont également réduit la production dans certaines scieries et usines de pâte à papier de la Colombie-Britannique en raison des perturbations du transport.

Les fermetures généralisées de scieries en 2019 ont réduit la capacité de production de la Colombie-Britannique de 14 %, à environ 12 milliards de pieds-planche, et Mark Wilde, analyste de BMO Capital Markets, estime qu'un autre milliard de pieds-planche sera fermé au cours des prochaines années.

Un différend de plusieurs décennies entre les États-Unis et le Canada sur le bois d'œuvre résineux pèse également sur les scieries de la Colombie-Britannique, après que Washington a doublé les tarifs douaniers sur les importations canadiennes le mois dernier. [

"Si vous êtes un petit producteur et que votre activité se déroule uniquement au Canada, vous êtes pénalisé", a déclaré Harry Nelson, professeur de foresterie à l'Université de Colombie-Britannique. "(Ils sont) les véritables dommages collatéraux". (Reportage de Nia Williams ; montage de Marguerita Choy)