Cango Inc. offre une plateforme de services de transactions automobiles qui relie les concessionnaires, les institutions financières, les acheteurs de voitures et d'autres participants de l'industrie. Les services de la Société consistent principalement en la facilitation du financement automobile, la facilitation de transactions automobiles et la facilitation de services après-vente. Elle offre des solutions intégrées qui soutiennent le cycle de vie des opérations de financement automobile, y compris les services d'origination de crédit, d'évaluation de crédit, de gestion du crédit et de gestion des actifs en souffrance. Elle fournit des services supplémentaires, y compris l'approvisionnement et la logistique de voitures et le soutien logistique et d'entreposage pour les concessionnaires et la facilitation de l'achat de voitures pour les acheteurs de voitures. La Société offre également des services après-vente aux acheteurs d'automobiles, qui consistent à faciliter la vente de polices d'assurance par des courtiers ou des compagnies d'assurance. Les produits proposés par le biais de sa plate-forme sont les assurances accidents de personnes et les assurances automobiles.

Secteur Internet