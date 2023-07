Cann Group Limited est une société basée en Australie qui se consacre à la sélection, à la culture, à la fabrication et à la fourniture de cannabis médicinal destiné à la vente et à l'utilisation sur le territoire australien et aux marchés d'exportation étrangers agréés. La société développe et fournit du cannabis, de la résine de cannabis et des produits médicinaux à base de cannabis. Elle possède également Satipharm, une entreprise européenne autorisée à fabriquer, développer et commercialiser le système d'administration Gelpell pour les cannabinoïdes. La société a établi des installations de recherche et de culture à Melbourne et développe actuellement une installation de culture et de fabrication près de Mildura, dans l'État de Victoria. La société se concentre sur la génétique des plantes, la sélection, l'extraction, l'analyse et les techniques de production nécessaires pour faciliter l'approvisionnement en cannabis médicinal pour toute une série de maladies et d'états pathologiques. La société commercialise une gamme de produits médicinaux à base de cannabis importés et fabriqués localement.

Secteur Installations et services en soins de santé