Vaar Energi, filiale d'Eni, prépare son introduction en bourse à Oslo pour un montant de 9 milliards de dollars.

La société pétrolière et gazière Vaar Energi a déclaré vendredi que son projet de cotation en bourse pourrait valoriser la scission d'Eni à 79 milliards de couronnes norvégiennes (9,08 milliards de dollars) lors de son introduction en bourse à Oslo ce mois-ci.

Le mois dernier, Eni a annoncé son intention d'introduire https://www.reuters.com/article/eni-vaar-ipo-idUSKBN2JY0DK Vaar sur le marché boursier norvégien d'Euronext, l'une des nombreuses mesures prises par le groupe énergétique italien pour libérer des liquidités de ses anciennes activités liées aux combustibles fossiles afin de financer ses efforts en faveur de l'environnement.

Vaar a déclaré vendredi que ses actions seront vendues entre 28 et 31,5 couronnes norvégiennes chacune, ce qui valorise la société entre 70 et 79 milliards de couronnes, et que la négociation devrait commencer le 16 février.

L'offre comprendra initialement 8,8 % des actions de Vaar, avec une option permettant d'augmenter la taille de l'introduction en bourse à 12,7 % des actions, a déclaré Vaar.

Eni détient actuellement 69,85 % de Vaar et a déclaré qu'elle resterait un actionnaire majoritaire. L'investisseur privé HitecVision, le partenaire junior de la coentreprise, détient les 30,15 % restants.

(1 $ = 8,6999 couronnes norvégiennes) (Reportage de Terje Solsvik ; montage de Richard Pullin et Kim Coghill)