Cannae Holdings, Inc. est une société holding diversifiée qui acquiert des participations dans des sociétés d'exploitation et s'occupe activement de la gestion et de l'exploitation d'un groupe central de ces sociétés. La société opère par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Cannae Holdings, LLC (Cannae LLC). Ses segments comprennent Restaurant Group, Dun & Bradstreet (D&B), Black Knight Football and Entertainment (BKFE), Alight, et Corporate and Other. Son segment Dun & Bradstreet offre des données et des analyses décisionnelles et soutient les opérations commerciales critiques de ses clients en fournissant des données exclusives et sélectionnées. Le segment Alight fournit des solutions numériques intégrées de capital humain et d'entreprise basées sur le cloud. BKFE se concentre sur la construction d'un réseau mondial de clubs de football, de joueurs et d'actifs immobiliers de classe mondiale qui produira des synergies opérationnelles et accélérera le développement des joueurs. Le segment Restaurant Group comprend les activités de O'Charley's et de 99 Restaurants.

Secteur Sociétés holdings