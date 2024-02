Cannae Holdings, Inc. est une société holding diversifiée qui gère et exploite un groupe de sociétés et d'investissements, et qui prend des participations majoritaires et minoritaires dans des entreprises. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Cannae Holdings, LLC (Cannae LLC). Ses segments comprennent Restaurant Group, Dun & Bradstreet, Paysafe, Alight et Sightline. Le segment Dun & Bradstreet propose des données et des analyses pour la prise de décisions commerciales. Le segment Alight fournit des solutions numériques intégrées de capital humain et d'affaires basées sur le cloud. Le segment Paysafe permet aux entreprises et aux consommateurs de se connecter et d'effectuer des transactions grâce à des capacités de traitement des paiements, de porte-monnaie numérique et de solutions d'encaissement en ligne. Le segment Restaurant Group comprend les activités de O'Charley's et de 99 Restaurants. Le segment Sightline comprend Sightline Payments, qui est un fournisseur de paiements numériques et un développeur d'applications mobiles pour le marché des paris sportifs et des jeux de casino.

Secteur Sociétés holdings