Cano Health, Inc. (Cano Health) est un fournisseur de soins primaires basés sur la valeur pour les personnes âgées et les communautés mal desservies. La société exploite des centres de soins primaires et soutient des cabinets médicaux affiliés qui se spécialisent dans les soins primaires aux personnes âgées en Floride, au Texas, au Nevada et à Porto Rico. Cano Health propose des programmes de gestion de la santé, notamment la télésanté, la livraison de médicaments à domicile, des programmes de bien-être, la transition des soins et la gestion des soins complexes et à haut risque. La société dessert principalement des populations minoritaires et des populations à faible revenu. Elle offre des services de soins de santé complets par le biais d'environ 71 centres médicaux. Les services médicaux de Cano Health comprennent les allergies et l'asthme, l'arthrite et la gestion de la douleur, les soins cardiovasculaires, les soins chiropratiques, les services cosmétiques, les varices et la perte de poids. Ses services de bien-être comprennent des cours d'éducation, des cours de yoga du rire, de danse et de nutrition. La société fournit également à ses patients le transport vers et depuis ses centres médicaux.

Secteur Installations et services en soins de santé