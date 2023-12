Cano Health, Inc. a annoncé la nomination de Patricia Ferrari et Carol Flaton à son conseil d'administration. Mme Ferrari et Mme Flaton apportent une vaste expérience des affaires et une expertise financière approfondie, avec des antécédents avérés en matière de conseil aux entreprises sur les stratégies d'amélioration des opérations et des performances financières, ainsi que sur le renforcement de leurs structures de capital. En outre, le conseil d'administration a mis en place un comité financier chargé de superviser l'exploration approfondie d'une série d'initiatives de financement et l'évaluation d'alternatives stratégiques.

Comme indiqué dans les résultats financiers de la société pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023, les efforts en cours pour générer des liquidités supplémentaires et renforcer le bilan de la société comprennent, sans s'y limiter : la rationalisation et la simplification de l'organisation pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts ; l'examen d'une vente de la société ou de la totalité ou de la quasi-totalité de ses actifs ; et/ou l'exploration de la vente de certaines lignes de son activité. Le conseil d'administration a nommé Mmes Ferrari et Flaton, ainsi que l'actuel directeur Angel Morales, pour siéger au comité des finances, Mme Flaton en étant la présidente. Le conseil d'administration a également nommé Mme Flaton membre du comité d'audit du conseil d'administration et Mme Ferrari membre du comité de rémunération.

Mme Flaton fournit des services de conseil financier et agit en tant qu'administratrice indépendante pour des sociétés publiques et privées depuis 2019. De 2014 à 2019, Mme Flaton a été directrice générale chez AlixPartners LP. Auparavant, Mme Flaton a été directrice générale chez Lazard Freres & Co.

LLC, directrice générale chez Citigroup Inc. et directrice générale chez Credit Suisse First Boston. Mme Flaton est actuellement membre du conseil d'administration de Genesis Care Finance Pty Ltd, de Hornblower Holdings LLC, de Resolute Investment Managers, Inc. et gestionnaire indépendante de Matterhorn Parent, LLC (d/b/a Hearthside Food Solutions). Mme Flaton est titulaire d'une licence en sciences et d'une licence en lettres de l'université du Delaware et d'un M.B.A. de l'International Institute of Management Development.

Mme Ferrari est consultante auprès de dirigeants d'entreprises et de conseils d'administration. Auparavant, elle était directrice générale chez MBIA Inc. en tant que responsable de la restructuration et de l'assainissement depuis 2014. Avant cela, elle a été l'un des partenaires fondateurs du bureau new-yorkais de King & Spalding, un cabinet international d'avocats d'affaires basé aux États-Unis et dont le siège se trouve à Atlanta.

Mme Ferrari est titulaire d'une licence en arts de l'université Southern Illinois et d'un doctorat en droit de l'université Vanderbilt.