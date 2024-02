Cano Health, Inc. est un fournisseur de soins primaires basés sur la valeur et une entreprise de santé de la population. La société exploite des centres médicaux de soins primaires spécialisés dans les soins à valeur ajoutée pour les personnes âgées et soutient des prestataires affiliés en Floride, au Texas, au Nevada, au New Jersey, à New York, au Nouveau-Mexique, dans l'Illinois, en Californie, en Arizona et à Porto Rico. Elle propose des soins virtuels intégrés, des services auxiliaires, des services à domicile, des transports, de la télémédecine et une ligne d'urgence 24/7. Elle propose des programmes de gestion de la santé de la population, tels que des activités de bien-être, des services pharmaceutiques, des visites à domicile, la télésanté, la transition des soins et la gestion des soins complexes et à haut risque. Les services médicaux de la société comprennent la gestion de l'arthrite et de la douleur, les soins cardiovasculaires, les soins chiropratiques, les services cosmétiques, le programme de soins du diabète, les soins préventifs, les soins primaires, les varices et la perte de poids. Ses services de bien-être comprennent les dominos/jeux de société, les cours d'éducation, le yoga du rire, la musique et la danse, les cours de nutrition et les baskets argentées.

Secteur Installations et services en soins de santé