Third Point prend une participation dans Cano Health et pousse à la vente de la société

La société new-yorkaise, dirigée par l'investisseur milliardaire Daniel Loeb, a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de chercher à obtenir des sièges au conseil d'administration pour le moment, mais qu'elle pourrait le faire à l'avenir si le conseil d'administration de Cano ne "traite pas de manière adéquate l'écart de valeur" entre le cours de l'action de la société et sa valeur intrinsèque.

Un représentant de Cano n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Basée à Miami, Cano exploite des centres médicaux de soins primaires dans huit États américains et à Porto Rico, selon son site Web.

"Étant donné les récents développements chez l'émetteur et compte tenu de l'opinion largement défavorable du marché sur les sociétés rendues publiques par le biais de véhicules d'acquisition à vocation spéciale, (Third Point) pense que le conseil d'administration devrait immédiatement engager des conseillers financiers et juridiques pour commencer à examiner les alternatives stratégiques", a déclaré la société dans un communiqué.

Cano Health est évalué à 2,1 milliards de dollars et le cours de son action a bondi de 33,7 % à la nouvelle de la prise de participation de Third Point.