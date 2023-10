Le Fonds de revenu EIT Canoe (le Fonds) est une fiducie de placement à capital fixe. Les objectifs de placement du Fonds sont de maximiser les distributions mensuelles par rapport au risque et de maximiser la valeur de l'actif net tout en maintenant et en élargissant un portefeuille de placements diversifié. Son portefeuille de placements comprend des titres financiers, des soins de santé, de l'énergie, des matériaux, des produits de consommation discrétionnaire, des produits industriels, des liquidités, des services de communication, de l'immobilier, des produits de consommation de base et des obligations de sociétés. Canoe Financial LP est le gestionnaire du Fonds.