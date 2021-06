La Financière Canoe annonce des changements au sous-conseiller et à l'option frais d'acquisition réduits

CALGARY, Alberta, 22 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Financière Canoe ») a annoncé aujourd’hui des changements concernant le sous-conseiller pour la Catégorie portefeuille canadienne petite et moyenne capitalisation Canoe et le volet actions mondiales du Fonds défensif mondial équilibré Canoe. De plus, la Financière Canoe a annoncé son intention de mettre fin à l’option frais d’acquisition réduits pour les nouvelles acquisitions.



Changement de sous-conseiller

Le 3 août 2021 ou vers cette date, Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») cessera d’agir à titre de sous-conseiller pour la Catégorie portefeuille canadienne petite et moyenne capitalisation Canoe. La Financière Canoe demeurera le gestionnaire du portefeuille et responsable de la gestion du portefeuille de placement du Fonds. Le Fonds sera cogéré par Sajan Bedi, gestionnaire de portefeuille, et Robert Taylor, vice-président principal, gestionnaire de portefeuille et chef des actions.

« En tant que gestionnaire de placements indépendant, nos objectifs et nos intérêts sont alignés sur ceux de nos investisseurs. MM. Taylor et Bedi sont des spécialistes des actions qui possèdent une vaste expérience des actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation et qui, à eux deux, ont plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des placements. Les Fonds gérés par M. Taylor et M. Bedi se classent actuellement dans le premier décile de rendement de leurs groupes respectifs pour toutes les périodes. Nous sommes ravis qu’ils soient à la barre du fonds, pour le faire naviguer dans la prochaine phase du cycle », a déclaré Darcy Hulston, président et chef de la direction.

Le 29 juin 2021 ou vers cette date, Fiera Capital cessera d’agir à titre de sous-conseiller pour le volet actions mondiales du Fonds défensif mondial équilibré Canoe. On s’attend à ce que le Fonds continue d’investir dans des parts du Fonds défensif d’actions mondiales Canoe pour garder une exposition aux actions mondiales, et à ce que Fiera Capital continue d’être le sous-conseiller du Fonds.

Option frais d’acquisition réduits

Le 1er juin 2022 ou vers cette date, la Financière Canoe mettra fin à l’option frais d’acquisition réduits pour les nouveaux placements dans les fonds communs de placement Canoe en raison de la décision des Autorités canadiennes en valeurs mobilières d’interdire les frais d’acquisition reportés (FAR), y compris les options frais d’acquisition réduits, pour les fonds communs de placement.

Les investisseurs qui détiennent actuellement des titres aux termes de l’option frais d’acquisition réduits conserveront leurs placements en fonction du barème de frais de rachat applicable à ces titres, et pourront continuer de substituer ces titres à d’autres titres selon le même barème de frais de rachat.

À propos de la Financière Canoe

La Financière Canoe est l’une des sociétés de fonds communs de placement qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada. Elle gère un actif de plus de 10 milliards de dollars réparti parmi une gamme diversifiée de solutions de placement primées. Fondée en 2008, la Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés, spécialisée dans le développement du patrimoine financier des Canadiens. La Financière Canoe est très présente partout au Canada, et possède notamment des bureaux à Calgary, à Toronto et à Montréal.



