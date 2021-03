La Financière Canoe lance un produit de placements privés en partenariat avec Fiera Comox 03/03/2021 | 15:30 Envoyer par e-mail :

CALGARY, Alberta, 03 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Financière Canoe (« Canoe ») a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à Partenaires Fiera Comox (« Fiera Comox »), une société affiliée à Corporation Fiera Capital (TSX – FSZ), pour lancer le Fonds de placements privés mondiaux Canoe. Le Fonds de placements privés mondiaux Canoe est une solution de placements privés complète et organisée selon une structure ouverte et novatrice qui offre aux investisseurs canadiens un accès à une catégorie d'actif institutionnelle.

Fiera Comox a actuellement un actif sous gestion en placements alternatifs d’une valeur de plus d’un milliard de dollars pour des clients institutionnels et privés. L’équipe de direction est bien implantée sur le marché des placements privés, possédant une longue et fructueuse expérience dans la gestion de portefeuilles mondiaux de placements privés de plusieurs milliards de dollars pour le compte d’importants, fonds souverains, caisses de retraite et sociétés de capital d’investissement. « Le partenariat entre Canoe et Fiera Comox renforce notre gamme de placements en actions mondiales et donne accès à une catégorie d’actif très recherchée pour les investisseurs admissibles. Nous continuons de croître et d’offrir des produits pour répondre aux besoins en évolution des Canadiens », a déclaré Darcy Hulston, président et chef de la direction de la Financière Canoe. « Ensemble, nous avons tiré parti de l’expertise de Canoe et des commentaires reçus de la communauté des conseillers pour créer le Fonds de placements privés mondiaux Canoe, et nous sommes ravis d’offrir cette solution unique sur le marché de détail », a déclaré Patrick Lynch, associé et chef des placements privés, Fiera Comox. Le Fonds de placements privés mondiaux Canoe est offert aux investisseurs admissibles qui répondent aux exigences de placement minimal. À propos de la Financière Canoe La Financière Canoe est l’une des sociétés de fonds communs de placement qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d’une valeur de plus de 9,0 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de solutions de placement primées. Fondée en 2008, La Financière Canoe est une firme de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. La Financière Canoe a une présence marquée partout au Canada, avec des bureaux à Calgary, à Toronto et à Montréal. À propos de Fiera Comox Fiera Comox est un gestionnaire de placements mondial qui gère des stratégies de placement alternatif dans les secteurs du placement privé, de l’agriculture et du crédit privé. Au 1er mars 2021, Fiera Comox avait un actif sous gestion de plus d’un milliard de dollars. Fondée en 2016, Fiera Comox est détenue conjointement par Corporation Fiera Capital et les employés de Fiera Comox. La société vise à procurer des rendements intéressants à long terme à ses investisseurs, tout en préservant le capital et en investissant de façon responsable. www.fieracomox.com. À propos de Corporation Fiera Capital Fiera Capital est une société de gestion d’actifs mondiale indépendante de premier plan qui avait un actif sous gestion d’environ 180,2 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2020. La Société offre aux clients institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée de patrimoine un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet dans l’ensemble des catégories d’actifs traditionnels et non traditionnels. L’expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de sa mission qui consiste à être à l’avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour les clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com. En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d’une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (ZAS). Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d’une dispense d’inscription. L’inscription auprès de la SEC n’implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l’inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d’inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet. Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment la notice annuelle de la Société, sont disponibles sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Renseignements supplémentaires Relations avec les investisseurs

info@canoefinancial.com Mentions juridiques Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de transmission américaines ni être diffusé aux États-Unis. Le Fonds placements privés d’actions mondiales Canoe est offert aux termes d’une notice d’offre et n’est offert qu’aux investisseurs qui satisfont à certaines exigences en matière d’admissibilité ou de montant d’achat minimal en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. On ne peut se fier qu’au contenu de la notice d’offre. Le Fonds placements privés d’actions mondiales Canoe est offert seulement aux investisseurs qui satisfont à la définition d’« investisseur qualifié » ou aux particuliers qui investiront au moins 150 000 $, comme l’énonce le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription.



