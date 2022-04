Financière Canoe simplifie sa gamme de produits

CALGARY, Alberta, 19 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Financière Canoe LP (« Canoe ») a annoncé aujourd’hui des changements proposés pour certains fonds communs de placement qui visent à simplifier la gamme de produits de Canoe.



Sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres, Canoe propose de fusionner (la « fusion ») le Fonds de possibilités de crédit Canoe (le « fonds fusionné ») avec le Fonds mondial de revenu Canoe le 8 juillet 2022 ou vers cette date (la « date de prise d’effet »).

Le Comité d’examen indépendant du fonds fusionné et du fonds maintenu a formulé une recommandation favorable à la fusion après avoir déterminé que la fusion, si elle était mise en œuvre, produirait un résultat juste et raisonnable pour le fonds fusionné et le fonds maintenu.

On demandera l’approbation des porteurs de titres du fonds fusionné lors d’une assemblée extraordinaire qui se tiendra le 30 juin 2022 ou vers cette date.

Si la fusion est approuvée, les porteurs de titres de chaque série du fonds fusionné recevront des titres des séries suivantes du fonds maintenu, qui comportent des frais de gestion égaux ou inférieurs aux frais de gestion de la série qu’ils détiennent actuellement :





Fonds fusionné Série détenue

actuellement Série reçue à la suite de

la fusion Fonds maintenu Fonds de possibilités

de crédit Canoe

A A Fonds mondial de revenu Canoe

AX AA F F FY F I I O O Z A

La fusion sera réalisée sur une base imposable. Si la fusion est approuvée, les achats, substitutions et rachats de titres du fonds fusionné seront suspendus deux jours ouvrables avant la date de prise d’effet. Le fonds fusionné sera liquidé dans les plus brefs délais à la suite de la fusion.

Canoe a également annoncé aujourd’hui son intention de dissoudre (la « dissolution ») la Catégorie portefeuille de possibilités de crédit Canoe (le « fonds dissous ») à la date de prise d’effet ou vers cette date. À compter de maintenant, le fonds dissous est fermé aux nouvelles souscriptions. Les investisseurs peuvent faire racheter ou substituer des titres du fonds dissous jusqu’à la fermeture des bureaux à la date de prise d’effet. Canoe enverra un avis contenant de plus amples renseignements sur la dissolution aux investisseurs du fonds dissous.

À propos de Canoe Financial

Canoe Financial est l’une des sociétés de fonds communs de placement connaissant la croissance la plus rapide au Canada qui gère des actifs d’une valeur supérieure à 12,0 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial LP est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. À partir de son siège social de Calgary, Canoe a étendu ses opérations à l’ensemble du Canada, comptant des bureaux à Toronto et à Montréal.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:

Relations avec les investisseurs

1-877-434-2796

www.canoefinancial.com

info@canoefinancial.com