CANON ELECTRONICS INC. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de composants et d'équipements d'information électroniques. La société opère dans deux secteurs d'activité. Les principaux produits du secteur des composants sont les unités d'obturation, les unités d'ouverture et les unités de scanner laser. Les principaux produits du secteur des équipements d'information électroniques sont les scanners de documents, les terminaux portables et les imprimantes laser. La société fournit également des services de gestion de l'information sur les clients, des services de gestion des cartes d'affaires, des services de développement, de maintenance et d'exploitation de systèmes, ainsi que des équipements médicaux tels que des tensiomètres, des stérilisateurs et des machines de conditionnement de médicaments.

Secteur Equipements et pièces électroniques