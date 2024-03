La petite fusée à propergol solide Kairos de la société japonaise Space One a explosé peu après son lancement lors de son voyage inaugural, mercredi, alors que la société tentait de devenir la première entreprise japonaise à mettre un satellite en orbite.

La fusée de 18 mètres (59 pieds) à quatre étages et à combustible solide a explosé quelques secondes après son décollage, juste après 11 h 01 (2 h 01 GMT), laissant derrière elle un gros nuage de fumée et un incendie près du pas de tir, visible lors de la retransmission en direct du lancement par les médias locaux sur la pointe de la péninsule de Kii, dans l'ouest du Japon.

Kairos transportait un satellite gouvernemental expérimental qui peut remplacer temporairement les satellites de renseignement actuellement en orbite s'ils tombent en panne.

Aucune indication n'a été donnée dans l'immédiat sur les causes de l'explosion, ni sur le nombre de blessés. Lors d'un lancement, aucune personne ne se trouve généralement à proximité.

Space One avait initialement prévu le lancement pour samedi, mais l'a reporté après qu'un navire a pénétré dans la zone maritime restreinte située à proximité.

Bien que le Japon soit un acteur relativement modeste dans la course à l'espace, les concepteurs de fusées du pays s'efforcent de construire des véhicules moins coûteux pour répondre à la demande croissante de lancements de satellites de la part de son gouvernement et de clients internationaux.

La société Space One, basée à Tokyo, a été créée en 2018 par un consortium d'entreprises japonaises : Canon Electronics, l'unité d'ingénierie aérospatiale d'IHI, l'entreprise de construction Shimizu et la Banque de développement du Japon, soutenue par l'État. Deux des plus grandes banques japonaises, Mitsubishi UFJ et Mizuho, détiennent également des participations minoritaires.

Les actions de Canon Electronics ont chuté de plus de 8 % après l'échec du lancement de mercredi.

Space One souhaite offrir des "services de messagerie spatiale" à des clients nationaux et internationaux, avec pour objectif de lancer 20 fusées par an d'ici la fin des années 2020, a déclaré son président Masakazu Toyoda. Bien que la société ait retardé à quatre reprises la fenêtre de lancement inaugurale de Kairos, elle a déclaré que les commandes pour les deuxième et troisième voyages prévus ont été remplies, y compris par un client étranger.

Space One ne divulgue pas les coûts de lancement de Kairos, mais Kozo Abe, cadre de la société, a déclaré qu'ils étaient "suffisamment compétitifs" par rapport à son rival américain Rocket Lab.

Rocket Lab a lancé plus de 40 petites fusées Electron depuis la Nouvelle-Zélande depuis 2017, à raison d'environ 7 millions de dollars par vol. Plusieurs entreprises japonaises ont utilisé Electron pour leurs missions, notamment les fabricants de satellites radar iQPS et Synspective, ainsi que la startup Astroscale, spécialisée dans l'élimination des débris orbitaux.

Le mois dernier, l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA), financée par l'État, a lancé avec succès sa nouvelle fusée phare économique, la H3. La JAXA a réalisé cette année un alunissage historique "en point de mire", et la H3 devrait transporter une vingtaine de satellites et de sondes dans l'espace d'ici à 2030.

En 2019, Interstellar Technologies a procédé au premier lancement de fusée privée au Japon avec sa série MOMO, mais sans charge utile de satellite à grande échelle.

En partenariat avec les États-Unis, le Japon cherche à revitaliser son industrie aérospatiale nationale pour contrer la rivalité technologique et militaire de la Chine et de la Russie.

L'année dernière, le gouvernement a promis un soutien "complet" aux startups spatiales disposant de technologies essentielles pour la sécurité nationale, alors qu'il cherche à construire des constellations de satellites pour accroître les capacités de renseignement.

Le ministère japonais de la défense a déclaré vendredi qu'il avait conclu un accord avec Space One pour augmenter la charge utile de ses fusées en expérimentant des moteurs à méthane économes en carburant. (Reportage de Kantaro Komiya ; Rédaction de Sam Holmes et Gerry Doyle)