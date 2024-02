Le Japon tentera à nouveau ce week-end de lancer sa nouvelle fusée phare, la H3, afin de relancer son programme spatial après l'échec du vol inaugural de la fusée l'année dernière, qui a fait dérailler les plans d'exploration des satellites et des planètes.

Associé à l'alunissage historique de la sonde SLIM le mois dernier, un lancement réussi de la fusée H3 démontrerait les capacités spatiales du Japon à son proche allié, les États-Unis, en tant que contrepoids à la puissance militaire et technologique de la Chine.

"Pour le Japon, le succès du H3 est crucial pour prouver au monde qu'il est capable de lancer des satellites en continu", a déclaré Kazuto Suzuki, professeur à l'université de Tokyo spécialisé dans la politique spatiale. "Fabriquer un bon engin spatial n'a pas de sens si vous ne pouvez pas le lancer sur une fusée.

L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) prévoit de lancer son deuxième H3 samedi depuis son centre spatial de Tanegashima, dans le sud du Japon. La JAXA a retardé le lancement de deux jours pour éviter les vents violents et les orages.

Développée par la JAXA et le maître d'œuvre Mitsubishi Heavy Industries, la fusée H3 était censée remplacer la fusée H-IIA, vieille de deux décennies, et réduire de moitié les coûts de lancement, pour les ramener à cinq milliards de yens (33,2 millions de dollars).

Mais lors du premier vol de la H3 en mars, le contrôle au sol a détruit la fusée en plein vol parce que le moteur du deuxième étage n'avait pas réussi à s'allumer. Dans un rapport publié en octobre, la JAXA a énuméré trois pannes électriques possibles, mais n'a pas pu en identifier la cause directe.

Les deux récents lancements de la fusée H-IIA, qui n'ont connu aucun problème, ont fait naître des espoirs pour la deuxième tentative de la fusée H3, a déclaré le mois dernier Masayuki Eguchi, directeur de la division défense et espace de Mitsubishi Heavy.

Le H-IIA a été lancé avec succès 47 fois sur 48 depuis 2001, mais la JAXA le retirera du service après deux autres tirs.

L'échec du premier vol du H3 a entraîné la perte d'un satellite d'observation terrestre de 28 milliards de yens, ALOS-3. Les échecs du H3 et d'une autre petite fusée, Epsilon, ont entraîné des retards considérables dans les lancements de satellites japonais.

La fusée H3 de samedi transporte une masse factice de 2,6 tonnes en forme d'haltère simulant la charge utile d'un satellite. Deux microsatellites d'observation de la terre, l'un de Canon Electronics et l'autre de Seiren, sont embarqués en tant que charges utiles secondaires. LE PAYSAGE A RADICALEMENT CHANGÉ

La fusée H3 de 63 m (297 ft) de la JAXA peut transporter une charge utile de 6,5 tonnes dans l'espace, soit plus que la charge maximale de 6 tonnes de la fusée H-IIA, et voler à moindre coût en adoptant des structures plus simples et des composants électroniques de qualité automobile. L'opérateur de lancement Mitsubishi Heavy espère lancer six H3 par an une fois que la production sera stabilisée.

Assurer un accès indépendant et bon marché à l'espace est la principale mission du H3, car le Japon envisage des plans spatiaux de plus en plus ambitieux avec des lancements plus fréquents. Le H3 est également chargé de transporter un atterrisseur lunaire pour le projet conjoint Japon-Inde LUPEX et un vaisseau cargo pour le programme d'exploration lunaire Artemis mené par les États-Unis.

Un autre objectif est d'obtenir des commandes de clients internationaux, car les demandes de lancement de satellites ont explosé grâce à des véhicules commerciaux abordables tels que le Falcon 9 réutilisable de SpaceX. L'Agence spatiale européenne prévoit également de lancer sa fusée Ariane 6, moins coûteuse, pour la première fois cette année, à la suite du vol inaugural réussi le mois dernier de la fusée Vulcan de United Launch Alliance, une coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin.

"Le paysage a radicalement changé au cours de la décennie qui s'est écoulée depuis que nous avons commencé à développer le H3", a déclaré Masashi Okada, directeur du projet H3 de la JAXA, lors d'une conférence de presse mardi.

M. Okada a déclaré que le H3 pourrait répondre à la demande croissante de véhicules de lancement, mais qu'il nécessiterait des "efforts divers et continus" pour s'adapter aux besoins du marché et à la concurrence.

Contrairement au processus de développement agile de SpaceX centré sur des vols d'essai fréquents, le style d'ingénierie japonais se concentre sur l'élimination des erreurs, ce qui a conduit à la pause de 11 mois après l'échec du lancement du H3, a déclaré Ko Ogasawara, professeur à l'Université des sciences de Tokyo et ancien ingénieur aérospatial de Mitsubishi Heavy.

"Cela peut sembler lent... mais nous empruntons la voie la plus fiable avec un minimum de ressources", a déclaré M. Ogasawara.

Sur le marché des petites fusées, la startup Space One, basée à Tokyo, lancera sa Kairos le 9 mars, tandis que la JAXA n'a pas été en mesure de programmer le premier lancement de la nouvelle Epsilon S. Kairos espère marquer la deuxième série de fusées commerciales japonaises à atteindre l'espace après la MOMO d'Interstellar Technologies en 2019. (1 $ = 150,5000 yens) (Reportage de Kantaro Komiya ; Rédaction de Gerry Doyle)