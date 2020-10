Données financières JPY USD EUR CA 2020 3 088 Mrd 29 485 M 24 933 M Résultat net 2020 45 292 M 432 M 366 M Dette nette 2020 40 019 M 382 M 323 M PER 2020 42,7x Rendement 2020 4,79% Capitalisation 1 870 Mrd 17 830 M 15 095 M VE / CA 2020 0,62x VE / CA 2021 0,56x Nbr Employés 187 041 Flottant 75,8% Graphique CANON INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CANON INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 1 790,63 JPY Dernier Cours de Cloture 1 788,00 JPY Ecart / Objectif Haut 62,2% Ecart / Objectif Moyen 0,15% Ecart / Objectif Bas -55,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Fujio Mitarai Chairman, President & Chief Executive Officer Toshizo Tanaka CFO, Representative Director & Vice President Toshio Homma Representative Director & Chief Technology Officer Kunitaro Saida Independent Outside Director Haruhiko Kato Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CANON INC. -40.13% 17 830 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 3.90% 20 713 RICOH COMPANY, LTD. -41.28% 4 836 BROTHER INDUSTRIES, LTD. -28.80% 4 007 TOSHIBA TEC CORPORATION -5.53% 2 239 GLORY LTD. -30.88% 1 319