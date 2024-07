Canon Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels d'impression et d'équipements électroniques grand public. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - imprimantes (54,8%) : imprimantes laser, imprimantes couleur, etc. ; - équipements d'imagerie (19,4%) : appareils photos numériques, caméscopes numériques, imprimantes à jet d'encre, scanners, matériels de diffusion, etc. ; - équipements médicaux (12,4%) ; - autres (13,4%) : aligneurs de masque par projection, équipements industriels, etc. A fin 2022, le groupe dispose de 42 sites de production implantés essentiellement au Japon (29). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (21,5%), Asie et Océanie (21,8%), Amériques (31,1%) et Europe (25,6%).