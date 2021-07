Tokyo continue de pâtir du variant Delta

Données financières JPY USD EUR CA 2021 3 490 Mrd 31 856 M 27 016 M Résultat net 2021 159 Mrd 1 451 M 1 230 M Tréso. nette 2021 82 589 M 754 M 639 M PER 2021 16,2x Rendement 2021 3,72% Capitalisation 2 592 Mrd 23 673 M 20 068 M VE / CA 2021 0,72x VE / CA 2022 0,69x Nbr Employés 181 897 Flottant 76,0% Graphique CANON INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CANON INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Cloture 2 479,00 JPY Objectif de cours Moyen 2 593,33 JPY Ecart / Objectif Moyen 4,61% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Fujio Mitarai Chairman, President & Chief Executive Officer Toshizo Tanaka CFO, Representative Director & Vice President Toshio Homma Representative Director & Chief Technology Officer Kunitaro Saida Independent Outside Director Haruhiko Kato Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CANON INC. 25.33% 24 595 RICOH COMPANY, LTD. 71.94% 8 295 BROTHER INDUSTRIES, LTD. 4.42% 5 419 KONICA MINOLTA, INC. 46.95% 2 834 TOSHIBA TEC CORPORATION 21.34% 2 250 PITNEY BOWES INC. 37.18% 1 579