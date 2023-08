Canoo Inc. est une entreprise de technologie de la mobilité. La société est engagée dans la conception et le développement de véhicules électriques (VE). La société a conçu une plateforme électrique modulaire conçue spécialement pour offrir un maximum d'espace à l'intérieur du véhicule et personnalisable par tous les propriétaires au cours du cycle de vie du véhicule afin de soutenir une gamme d'applications de véhicules pour les consommateurs et les entreprises. Sa plateforme polyvalente est un châssis roulant autonome et entièrement fonctionnel qui abrite directement tous les composants essentiels au fonctionnement d'un VE. Il s'agit notamment de son groupe motopropulseur électrique performant conçu en interne, de son véritable système de direction par câble, de ses systèmes de suspension à profil bas, de ses systèmes de batterie, de ses systèmes électroniques et logiciels avancés de contrôle du véhicule et d'autres composants essentiels, qui ont tous été optimisés pour une intégration fonctionnelle et une polyvalence. Ses VE comprennent un véhicule de style de vie, des véhicules de livraison polyvalents (MPDV1, MPDV2) et une camionnette Canoo.

Secteur Fabricants de voitures et camions