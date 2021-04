CANOPY GROWTH s'offre SUPREME

Canopy Growth a signé un accord en vue de racheter le producteur canadien de cannabis Supreme Cannabis pour 435 millions de dollars canadiens, soit 345,6 millions de dollars américains. Les actionnaires de Supreme vont recevoir 0,01165872 action Canopy et 0,0001 dollar canadien en cash. Ce prix induit une prime de 66% sur le cours de clôture de Supreme à Toronto hier.



Avec cette opération, Canopy accède à plus de 2,8 hectares de cannabis. La part de marché de la nouvelle entité est estimée à 23,3% du segment premium en Ontario et de 21,4% en Colombie Britannique.



Canopy table sur environ 30 millions de dollars canadiens de synergies avant deux ans. Le deal devrait être achevé d'ici la fin du mois de juin.



En Bourse, le secteur de marijuana est en ébullition. Le titre Canopy coté sur le Nasdaq a gagné 21,5% en un an tandis que l'ETF spécialisé dans le cannabis, l'ETF THCX, a grimpé de 50% contre +8,6% pour le S&P500.