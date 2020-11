Canopy Growth Corporation : Nouvelle ligne de boissons au cannabis

La ligne d'eaux pétillantes "Quatreau" se décline en deux variantes : l'une avec uniquement du cannabidiol (CBD) et l'autre avec une quantité limitée de tétrahydrocannabinol (THC), le cannabinoïde qui provoque cette sensation de légèreté.

Canopy Growth a déjà lancé des boissons à base de THC au Canada en mars et a vendu 2 millions d’unités depuis, ont déclaré les dirigeants de l'entreprise à Reuters fin octobre.

La société a également annoncé son intention de lancer ces boissons aux États-Unis d’ici l'été prochain, par le biais d'un accord de licence avec la société Acreage Holdings Inc.

Andrew Rapsey, le responsable mondial des boissons chez Canopy, a également indiqué que la société était prête à travailler avec les distributeurs qui proposent déjà des boissons CBD aux États-Unis pour un éventuel lancement de Quatreau dans le pays.

La société d'analyse New Frontier Data estime que les dépenses de CBD aux États-Unis s'élèvent à près de 15 milliards de dollars cette année, et que les ventes de produits à base de cannabis devraient dépasser les 21,5 milliards de dollars entre 2020 et 2025.

A la suite de cette déclaration, les actions Canopy Growth ont bondi de 10,9 %, les investisseurs espérant que cette ligne de boissons puisse permettre au producteur de cannabis de faire des bénéfices.