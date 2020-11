Canopy Growth : Le secteur du cannabis soutenu par la victoire de Joe Biden

0 0

Le secteur américain du cannabis est en effervescence depuis la fin de la semaine dernière et la séance du jour s'annonce encore "planante". Les investisseurs spéculent sur l'impact positif de la victoire de Joe Biden. Le camp démocrate est en effet favorable à la libéralisation de la consommation de marijuana, à des fins médicales mais aussi récréatives. Dans un communiqué, le comité qui représente les consommateurs de cannabis a salué le résultat de l’élection est s'est dit prêt à débuter les discussions avec les pouvoirs publics pour réformer des lois jugées "archaïques" sur le cannabis.Pour autant, actuellement plus de 111 millions d'Américains, soit 33,8 % de la population, vivent désormais dans des États où l'achat de cannabis a été approuvé pour tous les adultes.A Wall Street, lors des deux dernières séances, Canopy Growth a gagné 24% et Aurora Cannabis, 120%.Canopy Growth a par ailleurs dévoilé aujourd'hui une perte nette au titre de son deuxième trimestre de 9 cents canadiens alors que le consensus tablait sur une perte de 37 cents. Le chiffre d'affaires a bondi de 77% à 135,3 millions de dollars canadiens. Le marché visait 118,1 millions.