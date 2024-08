Canopy Growth Corporation est une société spécialisée dans le cannabis et les biens de consommation courante. La société fournit des produits innovants en mettant l'accent sur les marques de cannabis haut de gamme et grand public, notamment Doja, 7ACRES, Tweed et Deep Space. Son portefeuille de produits de grande consommation comprend des produits de bien-être gastronomiques de Martha Stewart CBD et la technologie des vaporisateurs fabriqués en Allemagne par Storz & Bickel. Les principales activités de la société sont la production, la distribution et la vente d'une gamme variée de produits à base de cannabis et de cannabinoïdes pour un usage adulte et médical, sous un portefeuille de marques distinctes au Canada. Son segment Canada cannabis comprend la production, la distribution et la vente d'une gamme variée de produits à base de cannabis, de chanvre et de cannabis au Canada. Son segment Rest-of-world cannabis comprend la production, la distribution et la vente d'une gamme variée de produits à base de cannabis et de chanvre à l'échelle internationale. Le segment Storz & Bickel comprend la production, la distribution et la vente de vaporisateurs.